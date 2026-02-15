الجلامدة يتمم التوافق النقابي للنقابات المهنية ويعزّز وحدة الصف لمنصب امين عام مجمع النقابات المهنية

وطنا اليوم:ثمن نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة موقف مجلس نقابة الاطباء الاردنيه وتقدموا بالشكر والتقدير إلى سعادة نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة وأعضاء مجلس نقابة الأطباء الكرام، وإلى أمين سر نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة الأكرم، تقديراً لموقفهم الداعم وما أبدوه من إيثار ونبل في عدولهم عن ترشح د. الجلامدة لمنصب أمين عام مجمع النقابات المهنية ، دعماً لمرشح نقابة الصيادلة عضو مجلس النقابة أمين سر المجلس الدكتور عبد الحميد عليمات.

وجاء هذا التوافق خلال اجتماع جمع مجلس نقابة الصيادلة مع مجلس نقابة الأطباء، وبحضور سعاده نقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشه وسعادة نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة وسعادة نقيب أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر، وأمين عام مجمع النقابات الحالي المحامي خلدون النسور واعضاء مجلس نقابه اطباء وأعضاء من الهيئة المشرفة لمجمع النقابات ، حيث أعرب جميع الحاضرين عن دعمهم لهذا التوافق، بما يعكس روح الشراكة والتعاون بين النقابات المهنية.

حيث رحب نقيب الاطباء الدكتور عيسى الخشاشنه بالمبادره التي تمثلت بتنازل عضو مجلس نقابه الاطباء الدكتور مظفر الجلامدة لصالح مرشح نقابه الصيادله معتبرا إنَّ هذا القرار نابعٌ عن قناعة راسخة، ويُعَد موقفًا وطنيًا مسؤولًا يجسّد روح الإيثار وتغليب المصلحة العامة ويعبر عن وحدة الصف النقابي التي تتمتع فيها النقابات المهنية

وأكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني أن هذا الموقف يعكس مستوى متقدماً من الوعي النقابي والمسؤولية المشتركة، ويجسد حرص النقابات المهنية على تغليب روح التوافق وتعزيز جسور الثقة فيما بينها.

وأضاف أن ما جرى يؤكد أن الأسرة النقابية قادرة على تقديم نموذج متميز في العمل المؤسسي القائم على التعاون المشترك، بما يرسخ وحدة الصف ويعزز حضور مجمع النقابات المهنية ودوره في الدفاع عن مصالح منتسبيه وخدمة قضايا الوطن.

من جانبه اكد الدكتور مظفر الجلامده امين سر نقابه الاطباء أنه في اطار الاستحقاق المتعلق بموقع امين عام مجمع النقابات المهنيه فأن تفكيري للترشح جاء كاستجابه للمسؤولية الوطنيه وايمانا بدور المجمع الوطني والعروبي وثقة زملائي في مجلس نقابه الاطباء .

وانطلاقاً من قناعتي الراسخه بأن قوة الوطن ونقاباته اليوم في تماسكها ووحدة الصف فيها وليس حدة المنافسه عليها وترسيخ مبدا التوافق على التناحر .

مضيفا أن المرحله القادمه بحاجه الي تكامل الجهود وتغليب المصلحه العامه على الخاصه ونحن وزملائنا في نقابه الصيادله همنا واحد وقضايانا الوطنيه مشتركه ونعطيهم المجال ونقدمهم للعمل سويا من اجل خدمة النقابات والوطن في ضل قيادته الحكيمه .

وفي سياق متصل اكد الدكتور عبدالحميد عليمات ان ما حدث اليوم

يجسّد أسمى معاني التعاون والإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد و إن هذا الموقف النبيل محل تقدير واحترام بالغين و يعزز دور النقابات في الدفاع عن مصالح منتسبيها وخدمه قضايا الوطن ورسم ووضع الخطط المشتركه للمساهمه في مسيره نهضه الأردن وازدهاره في ضل قياده جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله .