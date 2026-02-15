بنك القاهرة عمان
الصمادي: 90 بالمئة من الحوادث السيبرانية ناتجة عن أخطاء المستخدمين

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية بالأمن السيبراني خلال عام 2026، تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر برامج تدريبية ومنصات إعلامية متعددة، بهدف رفع مستوى الوعي وحماية البيانات والبنى التحتية الرقمية.
وأكد أن الجاهزية السيبرانية في الأردن شهدت تقدماً ملموساً، مع انخفاض الهجمات بنسبة 30 بالمئة خلال 2025، بفضل تطوير الأطر التنظيمية وبناء القدرات البشرية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن نحو 90 بالمئة من الحوادث ناتجة عن أخطاء المستخدمين، ما يجعل التوعية أولوية وطنية.

إطار وطني إلزامي وشراكات دولية لحماية البنية الرقمية
وأوضح الصمادي أن الإطار الوطني للأمن السيبراني يشكّل مرجعية موحدة لإدارة المخاطر وحماية القطاعات الحيوية، وهو إلزامي للجهات الحكومية والمؤسسات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، بالتوازي مع عمل فرق الاستجابة للحوادث على مدار الساعة.
وبيّن أن المركز يعزز قدراته عبر شراكات أكاديمية وإقليمية ودولية وبرامج تأهيل متخصصة مثل معسكرات “نشامى السايبر”، إلى جانب تطوير السياسات والتقنيات لمواجهة التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والهجمات العابرة للحدود


