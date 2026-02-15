بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العقبة الخاصة تطلق مبادرة لتشجيع السياحه والتسوق

50 دقيقة ago
العقبة الخاصة تطلق مبادرة لتشجيع السياحه والتسوق

وطنا نيوز – امين المعايطه
أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة مبادرة لتشجيع السياحة الداخلية وتنشيط التجارة، من خلال تغطية تكاليف نقل المواطنين (ذهابًا وإيابًا) من محافظة الكرك ومنطقة الأغوار الجنوبية إلى مدينة العقبة بهدف التسوق ليوم واحد.

وأوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة الدكتور ثابت النابلسي أن مجلس مفوضي السلطة قرر الموافقة على دعم المبادرة وتوسيع نطاقها الجغرافي لتشمل محافظات جديدة في المملكة، ضمن حملة «روحها بترد الروح».

وأكد النابلسي أن هذا القرار يأتي تعزيزًا للنهج التشاركي مع غرفة تجارة العقبة في تحفيز الاقتصاد المحلي وبناء الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الداعمة للسياحة الداخلية والقطاعات المختلفة. وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى دعم الأسواق التجارية في العقبة، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، ودعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإقبال على المدينة، وخاصة في فترات المواسم السياحية.

بدوره، أكد منسق المبادرة عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة أن هذه المبادرة التسويقية النوعية تأتي للمرة الثانية بهدف توسيع المناطق المستهدفة واستقطاب المواطنين من المدن والقرى للتسوق في العقبة، من خلال توفير عشرات الباصات المجانية لنقلهم من أماكن سكناهم إلى المدينة الساحلية والوصول إلى الأسواق والمراكز التجارية فيها.

وأوضح المعايطة أن الحملة ستتضمن خطة ترويجية متكاملة تشمل الإعلان عنها على وسائط النقل المشاركة، وفي مدينة العقبة، إضافة إلى محافظة الكرك ومنطقة الأغوار الجنوبية، بما يضمن وصول الرسالة إلى أكبر شريحة من المواطنين وتحقيق الأثر الاقتصادي والسياحي المرجو منها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:12

الرفاعي والكعابنة نسايب …

20:41

لا يكفي وقف التخصيب .. نتنياهو يضع 4 شروط تعجيزية لأي اتفاق مع طهران

20:25

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يباشر أعماله

20:21

الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي

20:06

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد

19:56

غضب بالمنصات بعد فضيحة التجسس الإسرائيلي على واتساب وتلغرام

19:41

ترامب: الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار

19:35

د. محمد الهواوشة يكتب: ذباحة الدول: سردية حضور بني حميدة في التاريخ الأردني

19:29

تطبيق يتيح للأردنيين معرفة استهلاكهم الكهربائي اولا باول

19:22

شورى العمل الإسلامي يباشر مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي للحزب

19:20

جعفر حسان …. عقل الدولة في زمن التحوّل

19:19

دمجُ وزارتيِ التربيةِ والتعليمِ العالي… ما لهُ وما عليهِ!

وفيات
وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026