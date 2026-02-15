العقبة الخاصة تطلق مبادرة لتشجيع السياحه والتسوق

وطنا نيوز – امين المعايطه

أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة مبادرة لتشجيع السياحة الداخلية وتنشيط التجارة، من خلال تغطية تكاليف نقل المواطنين (ذهابًا وإيابًا) من محافظة الكرك ومنطقة الأغوار الجنوبية إلى مدينة العقبة بهدف التسوق ليوم واحد.



وأوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة الدكتور ثابت النابلسي أن مجلس مفوضي السلطة قرر الموافقة على دعم المبادرة وتوسيع نطاقها الجغرافي لتشمل محافظات جديدة في المملكة، ضمن حملة «روحها بترد الروح».



وأكد النابلسي أن هذا القرار يأتي تعزيزًا للنهج التشاركي مع غرفة تجارة العقبة في تحفيز الاقتصاد المحلي وبناء الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الداعمة للسياحة الداخلية والقطاعات المختلفة. وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى دعم الأسواق التجارية في العقبة، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، ودعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإقبال على المدينة، وخاصة في فترات المواسم السياحية.



بدوره، أكد منسق المبادرة عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة أن هذه المبادرة التسويقية النوعية تأتي للمرة الثانية بهدف توسيع المناطق المستهدفة واستقطاب المواطنين من المدن والقرى للتسوق في العقبة، من خلال توفير عشرات الباصات المجانية لنقلهم من أماكن سكناهم إلى المدينة الساحلية والوصول إلى الأسواق والمراكز التجارية فيها.



وأوضح المعايطة أن الحملة ستتضمن خطة ترويجية متكاملة تشمل الإعلان عنها على وسائط النقل المشاركة، وفي مدينة العقبة، إضافة إلى محافظة الكرك ومنطقة الأغوار الجنوبية، بما يضمن وصول الرسالة إلى أكبر شريحة من المواطنين وتحقيق الأثر الاقتصادي والسياحي المرجو منها