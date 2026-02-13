بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء العاصمة

ساعتين ago
أمانة عمّان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء العاصمة

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى، اليوم الجمعة، أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة والذي يشمل تطوير منطقة وسط البلد.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الأمانة اليوم، فإن الأعمال، اشتملت على هدم مبنيين في شارع الطلياني، بهدف إنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة من خلال إنشاء أرصفة وشبكات تصريف مياه الأمطار، وخلق مساحات وفراغات حضرية خضراء تسهم في تجميل المنطقة وتطويرها، إضافة إلى ساحات عامة ومواقف للسيارات.
ويعتبر هذا المشروع أحد مسارات عمان السياحي، حيث عملت أمانة عمان على إطلاق مسار ممشى عمان السياحي وسط البلد.
ويذكر، أن مشروع أحياء عمان يهدف إلى إجراء تحسينات مرورية والحفاظ على التراث وذلك من خلال إعادة تأهيل المباني القديمة والمحافظة على الطابع المعماري للمنطقة بما يسهم في تحسين جودة الحياة المواطنين، وتنشيط الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات وتطوير الأعمال التجارية بالمنطقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:41

العراقيون يستذكرون اليوم الأسود .. عندما دكت القنابل الأميركية الذكية ملجأ العامرية

20:25

الجمعية الفلكية تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء

20:18

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع بالمنطقة

20:11

لولادته في غزة.. قاض إسرائيلي يمنع طفلا من العلاج في تل أبيب

19:43

رمز “QR Code” يتيح للمريض التحقق من ترخيص طبيب الأسنان ومزاولته للمهنة

19:37

ازدواجية الغرب في حقوق الإنسان: شعارات متناقضة وفضائح مكشوفة

19:20

ميرتز يعلن : ألمانيا تمضي لبناء أقوى جيش في أوروبا

19:15

تعديلات الضمان الإجتماعي في عُهدة الحكومة

19:09

الغذاء والدواء: إتلاف 750 لترا من العصائر الرمضانية ضُبطت في مركبة

19:03

ربيع إربد يستقطب آلاف المتنزهين في الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان

16:51

ألغام عائمة في تعديلات الضمان

16:49

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)