أمانة عمّان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء العاصمة

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى، اليوم الجمعة، أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة والذي يشمل تطوير منطقة وسط البلد.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الأمانة اليوم، فإن الأعمال، اشتملت على هدم مبنيين في شارع الطلياني، بهدف إنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة من خلال إنشاء أرصفة وشبكات تصريف مياه الأمطار، وخلق مساحات وفراغات حضرية خضراء تسهم في تجميل المنطقة وتطويرها، إضافة إلى ساحات عامة ومواقف للسيارات.

ويعتبر هذا المشروع أحد مسارات عمان السياحي، حيث عملت أمانة عمان على إطلاق مسار ممشى عمان السياحي وسط البلد.

ويذكر، أن مشروع أحياء عمان يهدف إلى إجراء تحسينات مرورية والحفاظ على التراث وذلك من خلال إعادة تأهيل المباني القديمة والمحافظة على الطابع المعماري للمنطقة بما يسهم في تحسين جودة الحياة المواطنين، وتنشيط الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات وتطوير الأعمال التجارية بالمنطقة