بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم

58 دقيقة ago
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة في بيان صحافي، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أية ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحال التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:51

ألغام عائمة في تعديلات الضمان

16:36

جيرالد فورد نحو الشرق الأوسط.. هذه قدرات أضخم حاملة طائرات بالعالم

15:48

القطامين يبحث مع نظيريه السعودي والتركي التعاون في النقل والربط السككي

15:34

صراع المقعد … وهشاشة المشهد..!

15:15

تسهيلات إسرائيلية لشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة لتقويض حل الدولتين

15:03

تجارة الأردن: توسيع حضور شركات تكنولوجيا المعلومات بالأسواق الإقليمية

14:55

حكم قضائي يهدد ملايين المهاجرين في أمريكا

14:46

بغداد: جميع معتقلي داعش وضعوا في سجن واحد

14:39

كردفان تحت نار مسيرات الدعم السريع.. والجيش يقصف دارفور

14:10

احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني

14:05

11.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 65.9 مليون دينار

14:01

القبض على شخص حاول التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية الجنوبية

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)