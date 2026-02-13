بنك القاهرة عمان
لقاء أردني – عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية

4 ساعات ago
وطنا اليوم:بحث السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة، اليوم الخميس، مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة.
وبحسب بيان للسفارة الأردنية في العراق، بحث الطرفان عمق ومتانة العلاقات الأردنية–العراقية، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب الدكتور الغزي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ المصالح المشتركة


وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)