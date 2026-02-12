الأمانة: ​إغلاقات وتحويلات مرورية لتوسعة تقاطع الاستقلال غدًا

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها تعتزم البدء بتنفيذ تحسينات مرورية على تقاطع الاستقلال من خلال إنشاء جدران استنادية، بهدف توسعة التقاطع وتحسين الواقع المروري.

وأوضحت الأمانة في بيان صحفي، أنه سيتم إغلاق كلي للشارع الجانبي للقادمين من شارع الأردن باتجاه شارع الاستقلال اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة، بالتنسيق مع إدارة السير، لاعتماد التحويلات المرورية اللازمة وتأمين إجراءات السلامة العامة.

ودعت الأمانة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واستخدام الطرق البديلة.