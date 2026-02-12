بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة

ساعتين ago
تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الخميس، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، التي أُقيمت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/سواقة، بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام وأهالي الخريجين.
واستعرض اللواء المعايطة طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في عرض عسكري عكس مستوى الانضباط العالي والجاهزية المتقدمة التي بلغوها مع اختتام برنامجهم التدريبي، مجسدين صورة مشرّفة لمنتسبي جهاز الأمن العام.
وردد الخريجون قسم الولاء للوطن والملك والدستور، مؤكدين التزامهم بصون الأمانة واحترام القوانين والأنظمة، وأداء واجباتهم المهنية بعدالة ونزاهة، دون تحيز أو تمييز، واضعين نصب أعينهم خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.
وتلقى الخريجون برنامجاً تدريبياً متكاملاً جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وركز على ترسيخ المفاهيم الأمنية والقانونية والإدارية، إلى جانب تنمية المهارات العملية في استخدام الأسلحة المختلفة، فضلاً عن برامج متخصصة لتعزيز اللياقة البدنية ورفع مستوى الكفاءة الميدانية.
وفي ختام الحفل، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل هذه الكوكبة من المستجدين، ومتمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم الأمنية بكل اقتدار ومسؤولية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

16:30

رئيس النواب: تعزيز العمل الحزبي البرلماني هدف آمن ونادى به الملك

16:25

بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

16:16

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أعضاء جمعية اللد ووفدًا من ملتقى النخبة

16:06

وزير الاتصالات السوري: نرحب بالشركات الأردنية لبناء منظومة رقمية حديثة

16:04

Orange Jordan Drives Youth Talents by Sponsoring King’s Academy MUN Conference

15:37

ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة

15:34

العاصفة كريستين تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية

15:27

المستقلة للانتخاب تبلغ مجلس النواب بعضوية حمزة الطوباسي رسميا

15:23

البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد

15:21

حملة استعادة النباتات المحلية الأصيلة في العقبة

15:17

محفظة استثمار الضمان العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026