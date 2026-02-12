103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 103.10 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 98.50 دينارا للشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 118 و91.40 و71.40 دينارا على الترتيب.