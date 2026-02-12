بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

12 دقيقة ago
103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 103.10 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 98.50 دينارا للشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 118 و91.40 و71.40 دينارا على الترتيب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

11:41

علوان والنعيمات ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميا

11:37

بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025

11:30

كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة “إدراك”‎

11:29

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)

11:27

رمضان بالخير غير تنطلق لدعم الأسر في الأردن وغزة

11:22

الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

11:08

إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

10:56

جلسه حواريه بالعقبه بعنوان الملك والمسيرة من التمكين الى الإنجاز

10:40

42 قتيلا منذ مطلع العام.. 5 جرائم قتل خلال ساعات بأراضي 48

10:30

الأمم المتحدة: 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي

10:26

المواصفات تحذر من أحبال زينة رمضان وتقدّم 3 نصائح للاختيار الصحيح

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026