بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

34 دقيقة ago
الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

وطنا اليوم:نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى أنّ فترة نهاية الاسبوع ستشهد حركة نشطة للمتنزهين من عمان للمحافظات.
وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنّ مختلف الطرق الخارجية ستشهد نشاطًا للمتنزهين.
ودعا سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقرة والابتعاد عن المخالفات، وإلى عدم وضع أطفال في الصناديق الخلفية لمركبات الشحن أو النقل المشترك لأنّ أي حادث مروري سينتج عنه إصابات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

11:45

103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

11:41

علوان والنعيمات ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميا

11:37

بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025

11:30

كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة “إدراك”‎

11:29

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)

11:27

رمضان بالخير غير تنطلق لدعم الأسر في الأردن وغزة

11:08

إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

10:56

جلسه حواريه بالعقبه بعنوان الملك والمسيرة من التمكين الى الإنجاز

10:40

42 قتيلا منذ مطلع العام.. 5 جرائم قتل خلال ساعات بأراضي 48

10:30

الأمم المتحدة: 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي

10:26

المواصفات تحذر من أحبال زينة رمضان وتقدّم 3 نصائح للاختيار الصحيح

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026