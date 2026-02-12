الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

وطنا اليوم:نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى أنّ فترة نهاية الاسبوع ستشهد حركة نشطة للمتنزهين من عمان للمحافظات.

وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنّ مختلف الطرق الخارجية ستشهد نشاطًا للمتنزهين.

ودعا سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقرة والابتعاد عن المخالفات، وإلى عدم وضع أطفال في الصناديق الخلفية لمركبات الشحن أو النقل المشترك لأنّ أي حادث مروري سينتج عنه إصابات