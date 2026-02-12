رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ؛

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

وطنا اليوم:انتقلت الى رحمه الله تعالي

رولا محمد عودة اللحاويه العمرو

الدفن على صلاة الظهر اليوم في مقبرة البيطار بمنطقة البصة وادي السير

والعزاء بجمعية الـ قموة بدابوق لمدة ثلاث ايام اليوم الثاني والثالث بعد صلاة العصر

اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلًا خيراً من أهلها وجيران خيراً من جيرانها

إنا لله وإنا إليه راجعون

