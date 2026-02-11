بنك القاهرة عمان
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر القباعي والرشيد والجراح وعرفات

3 ساعات ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر القباعي والرشيد والجراح وعرفات.

*ففي محافظة مادبا،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الكابتن الطيار فيصل فايز القباعي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القباعي وعشائر الحمايدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي مدينة السلط بمحافظة البلقاء،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم منذر أحمد رشيد الرشيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل الرشيد، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

*وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نجيبة الخصاونة، أرملة المرحوم الحاج يوسف محمود الجراح، ووالدة النائب هالة الجراح، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الجراح والخصاونة، مبتهلاً إلى الله أن يشملها برحمته ورضوانه وأن يجزيها خير الجزاء.

*وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سامي تاج الدين عرفات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل عرفات، سائلاً الله أن يرحمه ويجعل مثواه الجنة.

كما قدّم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


