تجارة الأردن تعيد افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي في مبناها

وطنا اليوم:أعادت غرفة تجارة الأردن، اليوم الأربعاء، افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي داخل مبناها، في خطوة تأتي ضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في الأردن والمملكة العربية السعودية.

وافتتح المكتب كل من نائبي رئيس مجلس الأعمال، أحمد الشغدلي وموسى العنزي، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، وعضوي المجلس المهندس يوسف الحجيلي وناصر الشراري.

وأكد الحاج توفيق، أن إعادة افتتاح المكتب تعد جزءا من تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك كمركز دائم للتواصل والمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاءات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تسريع وتيرة التعاون المشترك واستثمار الفرص المتاحة في السوقين.

ولفت إلى أن العلاقات الأردنية السعودية تاريخية، مبديا كامل الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات لأعمال المكتب، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن المكتب سيعزز التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال السعوديين، ويسهل الحوار المباشر بين المستثمرين، ويتابع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة.

وأكد أن المجلس، الذي أعيد تشكيله العام الماضي ليضم مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، ماض في تفعيل مخرجات اجتماعه الأخير الذي عقد في الرياض.

وقال إن الاجتماع الأول بعد إعادة التشكيل مثل محطة مهمة في مسيرة المجلس، حيث تم خلاله تشكيل 12 لجنة مشتركة متخصصة تعد العمود الفقري للعمل في المرحلة المقبلة، وقد عقدت هذه اللجان اجتماعاتها في السعودية وخرجت بتوصيات سيبدأ بتنفيذها قريبا.

وأضاف أن أول اجتماع للجان بعد تشكيلها سيعقد في عمان، في خطوة تهدف إلى الانتقال من مرحلة التنسيق إلى تحقيق قصص نجاح فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود رغبة سعودية معلنة بإقامة شراكات استثمارية، بما في ذلك التعاون في مشاريع إعادة إعمار سوريا.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاء بعد شهر رمضان المبارك لتأطير التعاون من خلال بحث تأسيس شركات مشتركة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة واضحة لدخول السوق السورية بشكل تشاركي ومنظم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن مكتب المجلس في الغرفة سيعمل كمكتب تنسيقي دائم، مع الترحيب بوجود ضابط ارتباط سعودي في عمان لتسهيل التواصل وخدمة رجال الأعمال من الجانبين.

وتابع أن “المجلس عازم على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، ليكون صوتا فاعلا للقطاع الخاص في البلدين”.

بدوره، قال الشغدلي، إن المكتب سيكون نقطة الانطلاق لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات السعودية ونظيرتها الأردنية، موضحا أن الشركات السعودية لديها توجيهات رسمية واضحة بإقامة علاقات مميزة وشراكات استراتيجية مع الشركات الأردنية، لا سيما في ضوء التوجه نحو المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.

وأشار إلى أن السعودية تعد من أبرز الداعمين والممولين لجهود إعادة الإعمار، ما يفتح المجال أمام فرص تعاون واسعة.

وأكد أن الشركات الأردنية تتمتع بكفاءة وخبرة عاليتين في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعلها شريكا أساسيا في المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية.

وأضاف أن تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الأردن يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السعودية بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، معربا عن أمله بأن يؤدي المكتب التنسيقي الدور المنشود في تسهيل التواصل وتحقيق الأهداف المشتركة، باعتباره أمانة ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق أعضاء المجلس.