النائب العموش: يجب أن ينعكس استخدام الغاز في شركات التوليد انخفاضا على فاتورة الكهرباء

ساعتين ago
النائب العموش: يجب أن ينعكس استخدام الغاز في شركات التوليد انخفاضا على فاتورة الكهرباء

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب الدكتور حسين العموش ضرورة أن ينعكس التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في شركات توليد الكهرباء بشكل مباشر على تخفيض قيمة فواتير الكهرباء على المواطنين، مشددا على أن الهدف من التحول إلى مصادر طاقة أقل كلفة يجب أن يكون التخفيف عن كاهل الأردنيين.

وقال العموش، خلال مداخلته اليوم تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون الغاز، إن العديد من بيوت الأردنيين ما تزال مقطوعة عنها الكهرباء بسبب عدم القدرة على سداد الفواتير، متسائلًا عن جدوى خفض كلف التوليد إذا لم يلمس المواطن أثر ذلك في فاتورته الشهرية.

وطالب الحكومة بربط أي وفر مالي يتحقق نتيجة استخدام الغاز في توليد الطاقة بتخفيضات حقيقية وملموسة على الفواتير، بما يسهم في دعم الأسر وتحسين ظروفها المعيشية، مؤكدا أن العدالة تقتضي أن ينعكس أي تحسن في كلف الإنتاج إيجابًا على المواطنين.


