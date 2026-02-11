صناعة عمّان تختتم البرنامج التدريبي المتخصص في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

وطنا اليوم:اختتمت غرفة صناعة عمّان مؤخراً البرنامج التدريبي المتخصص في مجال حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ضمن إطار مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”، والذي نظمته الغرفة بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومركز إتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة InJo4.0))، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن إطار تنفيذ خطة السياسة الصناعية.

وأوضحت غرفة صناعة عمان في بيان لها أنه قد تم تنظيم 15 دورة تدريبية في مجال حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، من أبرزها: أنظمة المصنع الذكي وأنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC)، إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، الروبوتات الصناعية، الأمن السيبراني للأنظمة الصناعية والواقع المعزز (AR) في البيئة الصناعية.

واضافت الغرفة انه قد شارك في هذه الدورات 285 متدربا من المهندسين والفنيين العاملين لدى الشركات الصناعية بالإضافة الى موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات وحديثي التخرج من التخصصات الهندسية والتقنية، حيث تم تصميم الدورات التدريبية لتجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي باستخدام برمجيات متخصصة وأدوات وأنظمة صناعية حديثة تحاكي بيئة العمل الحقيقية في المصانع.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي بهدف تمكين الكوادر الهندسية والفنية للشركات الصناعية الأردنية من اكتساب المهارات التقنية المتخصصة واللازمة للاستفادة من مختلف تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وبما يساهم في التحول الرقمي، تحسين الإنتاجية، رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتخفيض الكلف، كما ويأتي البرنامج مكملا لبرنامج خدمات استشارية تم اطلاقه من خلال مشروع “تمكين” لتقديم المساعدة الفنية للشركات الصناعية من خلال تقييم الجاهزية واعداد الخطط التنفيذية اللازمة لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وساهم البرنامج في تحقيق عدد من النتائج الهامة التي يذكر من أبرزها: رفع مستوى المعرفة والوعي التطبيقي لدى المتدربين بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تعزيز القدرات على تحليل العمليات الصناعية وتحديد فرص التحسين والتحول الرقمي بالإضافة الى مساعدة الشركات الصناعية على بناء كوادر مؤهلة للمشاركة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.

يذكر أن مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة” يأتي ضمن إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي للصناعة، إيجاد فرص عمل نوعية وبناء قطاع صناعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.