بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

يوولت”uwallet” مزودًا حصريًا لصرف مساعدات صندوق المعونة الوطنية

3 ساعات ago
يوولت”uwallet” مزودًا حصريًا لصرف مساعدات صندوق المعونة الوطنية

وطنا اليوم:أعلنت شركة يوولت “uwallet” ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن اعتمادها رسمياً كمزود حصري و رئيسي لخدمات دفع وصرف كافة مساعدات صندوق المعونة الوطنية في المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتعزيز كفاءة عمليات صرف المساعدات الحكومية، وضمان وصول الدعم للمنتفعين بسرعة وشفافية عالية. من خلال توحيد جهة الصرف واعتماد حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين تجربة المستفيدين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة يوولت “uwallet” الدكتور علاء نشيوات، التزام الشركة بتسخير كامل إمكاناتها التقنية و التشغيلية لإنجاح هذا المشروع الوطني مشيرًا إلى أن إرساء العطاء على يوولت”uwallet” يعكس مستوى الثقة بقدرتها على إدارة عمليات دفع واسعة النطاق وبكفاءة عالية، وتقديم منظومة مالية رقمية متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين اليومية بسهولة وأمان. وأضاف أن الشركة ستتحمّل كامل رسوم تحويل المساعدات إلى المستفيدين، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المنتفعة، إلى جانب توفير عمولة سحب منخفّضة عبر الوكلاء ولمرة واحدة شهريًا لعملاء المحفظة، بما يسهّل وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم بكلفة أقل. كما ستوفر يوولت”uwallet” بطاقات خصم وبطاقات افتراضية مجانية للمستفيدين عند فتح المحافظ، بما يتيح لهم الاستفادة من المساعدات عبر وسائل دفع رقمية متعددة وبمرونة أعلى.
كما أكد حرص الشركة على البدء بصرف القوائم بأسرع وقت ممكن، وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية والكفاءة، بما يضمن انسيابية واستمرارية عملية الصرف دون أي تأخير.
وتجسد هذه الخطوة التزام يوولت “uwallet” بدعم جهود صندوق المعونة الوطنية وتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير حلول رقمية موثوقة تُسهم في تسهيل حياة المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى خدمات مالية حديثة وآمنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:27

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت

12:51

الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية لبناء مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك في الشيدية بكلفة 193 مليون دولار

12:47

الأمن العام يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة في( 148) قضية

12:39

إلغاء التأشيرات بين موسكو وعمان ينعش السياحة الروسية

12:26

المستقلة للانتخاب تكشف عن إجراءات ملء الشاغر للمقعد النيابي لحزب العمال

12:21

سلاح طبي في ساحات الحرب.. رذاذ يوقف النزيف خلال ثانية

12:15

القبول الموحد : بدء التقديم لكليات المجتمع الرسمية حتى السبت

12:11

مصادر : الطوباسي قد يخلف الجراح في مجلس النواب

11:58

الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوّض مستقبل الفلسطينيين وتضرب القانون الدولي

11:50

الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار

11:47

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان هل فاتورة الكهرباء أصبحت قرض مدى الحياة على المواطن

11:39

الاتصالات : سنوفر أدوات تنظيمية وفنية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال

وفيات
وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام