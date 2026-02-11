يوولت”uwallet” مزودًا حصريًا لصرف مساعدات صندوق المعونة الوطنية

وطنا اليوم:أعلنت شركة يوولت “uwallet” ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن اعتمادها رسمياً كمزود حصري و رئيسي لخدمات دفع وصرف كافة مساعدات صندوق المعونة الوطنية في المملكة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتعزيز كفاءة عمليات صرف المساعدات الحكومية، وضمان وصول الدعم للمنتفعين بسرعة وشفافية عالية. من خلال توحيد جهة الصرف واعتماد حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين تجربة المستفيدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة يوولت “uwallet” الدكتور علاء نشيوات، التزام الشركة بتسخير كامل إمكاناتها التقنية و التشغيلية لإنجاح هذا المشروع الوطني مشيرًا إلى أن إرساء العطاء على يوولت”uwallet” يعكس مستوى الثقة بقدرتها على إدارة عمليات دفع واسعة النطاق وبكفاءة عالية، وتقديم منظومة مالية رقمية متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين اليومية بسهولة وأمان. وأضاف أن الشركة ستتحمّل كامل رسوم تحويل المساعدات إلى المستفيدين، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المنتفعة، إلى جانب توفير عمولة سحب منخفّضة عبر الوكلاء ولمرة واحدة شهريًا لعملاء المحفظة، بما يسهّل وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم بكلفة أقل. كما ستوفر يوولت”uwallet” بطاقات خصم وبطاقات افتراضية مجانية للمستفيدين عند فتح المحافظ، بما يتيح لهم الاستفادة من المساعدات عبر وسائل دفع رقمية متعددة وبمرونة أعلى.

كما أكد حرص الشركة على البدء بصرف القوائم بأسرع وقت ممكن، وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية والكفاءة، بما يضمن انسيابية واستمرارية عملية الصرف دون أي تأخير.

وتجسد هذه الخطوة التزام يوولت “uwallet” بدعم جهود صندوق المعونة الوطنية وتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير حلول رقمية موثوقة تُسهم في تسهيل حياة المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى خدمات مالية حديثة وآمنة.