تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))

وطنا اليوم:في إطار التزامها المتواصل بتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة وتقديم خدمات مالية رقمية تفوق توقعات المستخدمين؛ أعلنت شركة زين كاش عن إطلاق برنامج الولاء والمكافآت “CoinZat” لكافة زبائنها.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن استراتيجية زين كاش الرامية إلى تحفيز التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة التي تقدّمها زين كاش بكل سهولة وأمان، وبما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز تبنّي الحلول الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية، كما يعكس برنامج CoinZat توجّه زين كاش نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع الذكية وبرامج المكافآت لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية بشكل أوسع.

ويهدف البرنامج إلى مكافأة زبائن ومستخدمي بطاقات زين كاش المدفوعة مسبقاً والائتمانية، من خلال النقاط التي يمكن استبدالها بقسائم شرائية لدى شبكة واسعة من التجار، إلى جانب عروض ومزايا حصرية، حيث يتيح البرنامج اكتساب ” الـCoinz ” مقابل استخدام البطاقات في عمليات الدفع سواء في المتاجر ونقاط البيع المختلفة، أو للمشتريات عبر الإنترنت، واستبدالها بمكافآت متنوعة عبر التطبيق.

وسيتمكّن مستخدمو بطاقات زين كاش المدفوعة مُسبقاً والائتمانية من الاشتراك ببرنامج CoinZat) ) والانضمام إليه مجاناً عبر تطبيق زين كاش، حيث يمكن للمستخدم الدخول إلى الخدمة والموافقة على الشروط والأحكام ليبدأ فوراً بجمع الـCoinz والاستفادة من مزايا البرنامج.

ويمنح البرنامج عدداً من الـCoinz عند استخدام بطاقات زين كاش المدفوعة مُسبقاً أو الائتمانية في عمليات الدفع محلياً ودولياً سواء عبر الإنترنت أو أجهزة نقاط البيع في المتاجر، إضافة إلى المدفوعات عبر خدمة Apple Pay أو باستخدام البطاقات الافتراضية، إلى جانب إمكانية اكتساب عدد من الـCoinz الترحيبية ومكافآت خاصة في المناسبات، بالإضافة إلى مكافآت إضافية يكتسبها المستخدم عند قيامه بدعوة مستخدمين جدد للانضمام إلى منظومة زين كاش الرقمية.

كما يوفّر البرنامج تجربة استبدال مرنة وسريعة، حيث يمكن للزبائن استخدام الـCoinz بشكل فوري داخل التطبيق من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لدى التجار المشاركين في البرنامج، مما سيسهّل عملية الاستفادة من المكافآت ويعزز من تجربة الدفع الرقمية المتكاملة.

وتبقى صلاحية النقاط عادةً لمدة تصل إلى 12 شهراً، علماً بأنه في حال استرداد أي عملية شراء سيتم خصم النقاط المكتسبة منها.

وتواصل زين كاش الاستثمار في تطوير خدمات مالية رقمية متقدّمة ترتكز على الابتكار وسهولة الاستخدام وتتّسم بأعلى معايير الأمان لضمان تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي في قِطاع التكنولوجيا المالية في الأردن، بما يدعم توجّهات الاقتصاد الرقمي الوطني.