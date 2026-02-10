الحكومة توافق على إجراء مشاريع تصريف المياه للبلديات المتضررة من الأحوال الجوية

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، الثلاثاء، في محافظة الكرك، السير في إجراءات تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع تصريف مياه الأمطار للبلديات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه في جلسة سابقة لمجلس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية وسريعة لإصلاح البنى لتحتية التي تضررت نتيجة السيول التي شهدتها العديد من المناطق في المملكة خاصة مناطق الجنوب مثلما وجه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة لرفع سوية البنية التحتية في المحافظات خصوصا التي تضررت نتيجة ألاحوال الجوية والهطولات المطرية الكبيرة