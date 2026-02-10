بنك الملابس ينفذ 3 صالات متنقلة تخدم 660 أسرة

وطنا اليوم:أنهى بنك الملابس الخيري تنفيذ 3 صالات متنقلة بالتزامن ضمن برنامج “ديرتنا” المخصص لخدمة الأسر المستفيدة في المحافظات، شملت محافظتي الكرك واربد، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة وتمكينها من الحصول على احتياجاتها من الملابس بما يحفظ كرامتها.

ووفقا لبيان البنك، اليوم الثلاثاء، نفذت صالتان متنقلتان في منطقتي العراق ومؤتة في الكرك، بالتعاون مع جمعيتي روابي العراق، والعراق الخيرية في منطقة العراق، وجمعية المحراب الخيرية في منطقة مؤتة، حيث قدمت الخدمات للأسر المستفيدة ضمن آلية منظمة تضمن سهولة الوصول وحسن الاختيار.

ونفذت الصالة المتنقلة الثالثة في لواء الأغوار الشمالية/بلدية معاذ بن جبل بمحافظة اربد، في صالة النور للمناسبات، بالتعاون مع جمعية “مكاني بينكم” للمعاقين، وبمشاركة متطوعي مركز شباب المنطقة.

وأسفرت هذه الصالات عن خدمة 660 أسرة بواقع 3324 فردا، جرى تزويدهم بنحو 17633 قطعة ملابس، ضمن نموذج الصالات المتنقلة الذي يتيح للأسر اختيار احتياجاتها بما يلبي متطلباتها الأساسية ويحفظ كرامتها.

وأكد البنك أن تنفيذ هذه الصالات جاء مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في إطار حرصه على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستفيدة ومساندتها في تلبية احتياجاتها الأساسية، من خلال توفير الملابس بأسلوب يعزز قيم التكافل الاجتماعي، وذلك ضمن برنامج “ديرتنا” وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والمتطوعين، انسجاما مع رسالة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قيم العطاء