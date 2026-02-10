بنك القاهرة عمان
صناعة عمان تنفذ ورشة توعوية متخصصة حول التصدير

3 ساعات ago
صناعة عمان تنفذ ورشة توعوية متخصصة حول التصدير

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان ورشة توعوية متخصصة حول التصدير، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ودائرة الجمارك الأردنية، وبحضور ممثلين لـ (25) شركة صناعية مملوكة أو التي يتم ادارتها من قبل السيدات.
وتهدف الورشة الى رفع الوعي بثقافة التصدير وتعزيز دورها في نمو وتنافسية الشركات الصناعية، إضافة إلى تمكين الشركات من فهم المتطلبات والإجراءات اللازمة لدخول الأسواق الخارجية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور، من أبرزها:
رفع الوعي بثقافة التصدير ودوره في تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصناعية، التعريف بالإحصاءات والبيانات التصديرية وأهميتها في دعم اتخاذ القرار وكيفية الاستفادة منها، شرح المتطلبات القانونية والتنظيمية لعمليات التصدير والوثائق الأساسية اللازمة، التعريف بمنصة الجمارك الأردنية “بوابة تيسير التجارة الأردنية” ودورها في تسهيل إجراءات التصدير، وآليات الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأنظمة والمتطلبات والوثائق الخاصة بالتصدير.

يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن المبادرات الخاصة بفريق تعزيز الصادرات والوصول إلى الأسواق، وكجزء من مشروع “طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص” ، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني نيابةً عن الحكومة الألمانية (GIZ).


