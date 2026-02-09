أورنج الأردن راعي الاتصالات الحصري للمؤتمر الإقليمي الثامن لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم لتعزيز مهارات الطلاب المهنية

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها للمؤتمر الإقليمي الثامن لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم (IISE)، الفرع الطلابي في الجامعة الأردنية، والذي عُقد تحت عنوان “القارة 8: حيث تُجَسّر الرؤى الأكاديمية إلى حقائق السوق”.

ويعتبر المؤتمر منصة فكرية رائدة تؤكد على أهمية الابتكار، والتعاون، والإبداع لسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يساهم في تأهيل الطلبة للانتقال إلى المرحلة المهنية بثقة.

وأعربت أورنج الأردن عن اعتزازها برعاية المؤتمر كخطوة تجسّد مكانتها بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في الأردن، وتؤكد التزامها بتمكين الشابات والشباب تماشياً مع استراتيجيتها لدعم الجيل الجديد وتزويده بالأدوات اللازمة لبناء المهارات لإحداث أثر إيجابي على المجتمع وعلى مستقبل التنمية الاقتصادية في المملكة.

وعلى مدار يومين من الجلسات الحوارية وورش العمل الشاملة، جمع المؤتمر نخبة من المتخصصين لمناقشة مختلف المجالات الحيوية التي تشمل الذكاء الاصطناعي، ونظام سلسلة التوريد، والعمل الحر، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للطلاب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق وإلى شركات ناشئة تترك طابعاً ملموساً في المجال الرقمي.

