102 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الصباح اليوم الاثنين، عند 102 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 97.40 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 116.80 و 90.50 و 70.70 دينارا على التوالي