البنك الأردني الكويتي يوقّع اتفاقية استراتيجية مع BPC لتسريع التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة ترتقي بتجربة العملاء

وطنا اليوم:في إطار استراتيجيته لتسريع التحول الرقمي وتطوير بنيته التكنولوجية، وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع شركةBPC ، المزود العالمي لحلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، في خطوة تهدف إلى توحيد القنوات الرقمية ضمن منصة متقدمة من الجيل الجديد، وتعزيز الابتكار الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، ووقع الاتفاقية عن البنك الأردني الكويتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي، وعن شركة BPC أنتولي لوجينوف، الرئيس التنفيذي لشركة BPC.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مسار التحول الرقمي للبنك خلال السنوات المقبلة، من خلال بناء منصة رقمية متكاملة ومرنة وقابلة للتوسع، تسهم في تعزيز الابتكار والنمو المستدام، وتمكّن البنك من تطوير وإطلاق خدمات رقمية حديثة بسرعة وكفاءة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للعملاء. بالإضافة إلى أنها ستوفر تجربة مصرفية موحّدة ومتمحورة حول العميل، توفر خدمات مصرفيةمتقدمة لكافة شرائح العملاء والتي يُعد العديد منها الأول من نوعه في السوق المصرفي الأردني، بما يسهل وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية الرقمية والاستفادة منها بكفاءة عالية.

وفي إطار هذا التحول، سيتم نقل المحفظة الرقمية التابعة للبنك إلى المنصة الجديدة، مما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية ضمن بيئة رقمية متكاملة وآمنة. كما ستوفر المنصة حلولاً رقمية متقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار، تشمل إدارة عمليات الدفع والتسويات ومتبعة وتحليل البيانات بكفاءة عالية، والوصول إلى البرمجيات التي تخدم عمل هذه الشريحة من شركات ومنصات السوق Market Place، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي الأردني بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغير والمتوسطة.

كما تتيح الحلول الرقمية للتجار قبول المدفوعات بشكل آمن مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، دون الحاجة إلى أجهزة تقليدية، مما يوسّع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، ويدعم تمكين التجار، ويسهم في تعزيز الشمول المالي على مستوى المملكة.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن هذه الاتفاقية تمثّل محطة استراتيجية محورية ضمن مسار التحول الرقمي الشامل للبنك، وتعكس التزامه ببناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة ومستدامة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيّر، وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة في تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة.

وأضاف أن تطوير القنوات الرقمية يشكّل خطوة أساسية في رسم مستقبل العمل المصرفي، وتعزيز قدرة البنك على تلبية تطلعات العملاء نحو خدمات مالية رقمية أكثر تطوراً وكفاءة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة BPC، أنتولي لوجينوف -: أن البنك الأردني الكويتي يعد شريكاً موثوقاً وطويل الأمد، ويشرفنا دعم رحلته في التحول الرقمي في الأردن والمنطقة. ومن خلال منصة SmartVista الرقمية الموحدة وخدماتنا المُدارة، سيتمكن البنك من تعزيز الابتكار وتقديم تجارب دفع رقمية آمنة وقابلة للتوسع، وبالمرونة التي يتطلبها السوق.

ومن الجدير بالذكر بأن تنفيذ المشروع سيتم وفق منهجية واضحة ومحددة، تتضمن مراحل إعداد وتنفيذ منظمة، وصولاً إلى الإطلاق الشامل للمنصات الرقمية، بما يضمن استمرارية الأعمال وسهولة الانتقال، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية في الخدمات المصرفية المقدّمة للعملاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه البنك لبناء تجربة مصرفية رقمية موحّدة ومرتكزة على العميل، مدعومة ببنية تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تسهم في الارتقاء بالخدمات الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك لكلفة شرائح عملائه، وتعزيز الشمول المالي، ودعم ممارسات العمل المصرفي المستدام، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في أنماط استخدام الخدمات المالية الرقمية وتوقعات العملاء.