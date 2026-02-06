بلدية الطيبة تكثّف أعمال رفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار

وطنا اليوم:بدأت بلدية لواء الطيبة، غربي إربد، تنفيذ أعمال ميدانية استهدفت تحسين ورفع كفاءة تصريف مياه الأمطار ومعالجة البنية التحتية في عدد من المواقع ، وذلك عقب الأضرار التي لحقت ببعض مرافق التصريف نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة أخيرا.

وشملت الأعمال تركيب عبارات جديدة لتصريف مياه الأمطار في الشارع الواصل بين بلدتي الطيبة ومندح، إلى جانب تنظيف المجاري المائية المحاذية للموقع، بما يسهم في تعزيز انسيابية المياه والحد من تجمعها على الطرق.

كما نفذت كوادر البلدية أعمال صيانة ومعالجة لانهيارات طفيفة في منطقة الوسط التجاري، تضمنت إعادة رصف المواقع المتضررة ومعالجة الاختلالات، بهدف الحد من تجمع مياه الأمطار والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وقال رئيس لجنة بلدية الطيبة، ثابت الشريدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تتابع أوضاع العبارات وشبكات تصريف مياه الأمطار وبنيتها التحتية بشكل مستمر، وتعمل على معالجة الأضرار بالسرعة المطلوبة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان كفاءة تصريف مياه الأمطار وتعزيز جاهزية المرافق الخدمية.

وأضاف أن البلدية ستواصل تنفيذ مشاريع تطويرية خلال الفترة المقبلة، تستهدف رفع كفاءة شبكات التصريف وتلافي أي أعطال، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات، ما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين