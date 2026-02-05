وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني

وطنا اليوم:التقى وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وذلك على هامش أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية الذي عُقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الأردن وصندوق النقد الدولي، حيث أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تغريدة نشرتها عبر منصة “إكس” أن الاجتماع مع وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي كان مثمراً للغاية، مشيرةً إلى مناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات، ويدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على مختلف فئات المجتمع الأردني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز النمو المستدام.