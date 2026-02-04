ارتفاع لافت على أسعار الذهب محليا وعيار 21 عند 104.3 دنانير

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء،103.6 دنانير لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 98.8 دينارا للشراء.

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 118.7و91.9و71.8دينارا على التوالي.