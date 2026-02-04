بنك القاهرة عمان
ارتفاع لافت على أسعار الذهب محليا وعيار 21 عند 104.3 دنانير

3 ساعات ago
ارتفاع لافت على أسعار الذهب محليا وعيار 21 عند 104.3 دنانير

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء،103.6 دنانير لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 98.8 دينارا للشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 118.7و91.9و71.8دينارا على التوالي.


