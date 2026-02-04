نقابة المهندسين وشركة الكهرباء توقعان اتفاقية تعاون بينهما في مجال التدريب وتطوير قدرات المهندسين

وطنا اليوم – تم في نقابة المهندسين الاردنيين توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة وشركة الكهرباء الأردنية ، وتهدف الاتفاقية التي وقعها نيابة عن النقابة نقيبها المهندس عبدالله عاصم غوشة، وعن الشركة مديرها العام المهندس حسن عبدالله إلى تعزيز مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات المهنية للمهندسين، بما يسهم في ربطهم بسوق العمل ورفع كفاءتهم الفنية.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والأمين العام ومساعدي الأمين العام، وممثلين عن الجانبين.

وقال نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابة في تطوير مهارات منتسبيها، وفتح آفاق جديدة أمامهم، مؤكداً أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية الكبرى تشكل رافعة أساسية لتعزيز الخبرة العملية، وتمكين المهندسين من مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة.

بدوره أكد مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله أهمية هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين تمثل بيت المهندسين وبيت الخبرة الأول في المملكة، وأن التعاون معها يعزز تبادل الخبرات ويسهم في بناء كفاءات هندسية قادرة على دعم قطاع الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية والاستدامة.

وأشار المهندس حسن عبدالله إلى أن الشركة تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري الهندسي.

واكد نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، بعلاقات التعاون مع شركة الكهرباء الأردنية، مؤكدا ان مجلس النقابة يحرص على التشبيك مع المؤسسات المختلفة والتواصل المستمر بهدف فتح آفاق التدريب والتشغيل للمهندسين.

وسيتم بموجب الاتفاقية،ة تدريب المهندسين في مجالات تخصصهم في الشركة والمشاريع التابعة لها، من قبل مشرفين مسؤولين، وتقديم كافة المعلومات والخبرات الممكنة له بالشكل الذي يساهم في رفع مستوى كفاءته العملية.