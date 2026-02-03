بنك القاهرة عمان
إيواء أسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما في المفرق

29 دقيقة ago
وطنا اليوم:قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الثلاثاء، إنها استجابت بشكل فوري، لحادثة انهيار سقفين لمنزلين تقطن فيهما أسرتان في محافظة المفرق، حيث بدأت كوادر مديرية تنمية المحافظة بالتحرك الميداني والوقوف على أوضاع الأسرتين واتخاذ التدخلات اللازمة.
وأكدت أنه وبمتابعة مباشرة من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تم التعامل مع حالة الأسرتين والعمل على تأمين الإيواء لهما وتقديم المساعدات الطارئة لهما.
وأضافت الوزارة، أنه جرى إخلاء الأسرتين وتأمين مسكنين بديلين لهما بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية إلى جانب تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة لضمان سلامتهما وتلبية احتياجاتهما الأساسية.
وأوضحت، أن الأسرتين لم تكونا من المستفيدين سابقا من برنامج مساكن الأسر العفيفة، حيث تم توجيههما إلى استكمال الإجراءات اللازمة وتقديم طلبات رسمية للاستفادة من البرنامج، ليصار إلى دراسة حالتيهما وفقا للأسس المعتمدة.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أوضاع الأسرتين والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة بشكل عاجل ضمن دورها في توفير الحماية الاجتماعية.


