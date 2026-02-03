بنك القاهرة عمان
العزام: توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

وطنا اليوم:كشف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية أحمد العزام، الثلاثاء، عن توجه مستقبلي لتشغيل رحلات جوية بطائرات صغيرة الحجم من مطار مدينة عمّان إلى مطار الملك حسين في العقبة.
وقال إن مطار مدينة عمّان ويستهدف الرحلات منخفضة التكاليف وبدأ بتشغيل رحلات مباشرة مع مصر بمعدل رحلتين أسبوعيا والكويت بمعدل رحلتين يوميا، مؤكدا أن المطار يُعد المطار الرديف لمطار الملكة علياء الدولي وليس منافسًا له.
وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (مطار مدينة عمّان)، مع الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، أن إدارة المطارات الأردنية تمتلك نحو 9 آلاف دونم من الأراضي المحيطة بمطار مدينة عمّان، إضافة إلى 21 ألف دونم في محيط مطار الملكة علياء الدولي.
وقال العزام إنه “لم يتم اتخاذ قرار ليكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في مطار مدينة عمّان خلال المرحلة الحالية”.
العزام، أكد في رده على أسئلة الصحفيين أن ترخيص المطار بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية بما فيها استكمال متطلبات السلامة العامة، وجرى تشغيل مطار مدينة عمّان وهناك رحلات منتظمة ومجدولة يشهدها المطار للطائرات ذات الحجم المتوسط.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية لتطوير مطار مدينة عمّان حتى اليوم بلغت 15 مليون دينار، تشمل تجديد وتجهيز المطار بما في ذلك قاعات القادمين والمغادرين.
وأشار العزام إلى وجود خطة ودراسات جاهزة لزيادة مرافق المطار وتوسعة الصالات وممرات الدخول والخروج وفق رؤية مستقبلية أوسع تنفذ في القريب العاجل.
وقال النوايسة إن شركة المطارات الأردنية تسعى لتكون مزوداً متميزاً لخدمات الطيران والبنية التحتية في الشرق الأوسط وفق أعلى معايير الكفاءة، موضحا أن إعادة تشغيل مطار مدينة عمان يعزز منظومة النقل الجوي في المملكة.
وأكد أن المطار يعتبر نقطة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي اللقاء في إطار تسليط الضوء على إعادة تشغيل المطار بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واعتباره نقطة انطلاق جديدة للرحلات الجوية، وبما يخدم التوجه لتوسيع خيارات السفر وخفض التكلفة وتعزيز السياحة وربط المطار بالمشهد الحضري للعاصمة عمّان.


