توقيف أردني بقضية نفقة بآلاف الدنانير رغم عدم إنجابه

18 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال المواطن مالك إن ابنه تفاجأ بتوقيفه على حدود جابر يوم الخميس الماضي على قضيتين؛ شقاق ونزاع بقيمة 3000 دينار، ونفقة أبناء بقيمة 6000 دينار، علمًا أنه لم يُنجب بعد.
وأضاف مالك، في حديث اذاعي أن ابنه انفصل عن زوجته عام 2023 بالتراضي، ولم يُنجب منها أبناء، ولم تقم طليقته برفع أي قضية ضده، مشيرًا إلى أن القضية التي أوقف بسببها ابنه تعود لزوجين آخرين، ولا يوجد تشابه في الأسماء.
وأضاف أن ابنه جرى توقيفه حتى يوم الأحد، بعد أن أحضروا كشوفات من صندوق تسليف النفقات تُبين أنه غير مطالب بأي مبالغ للصندوق، وتم التحقق من أسماء أصحاب القضية، وإخلاء سبيل ابنه، الذي تعطل عن عمله وأُلغي سفره بسبب هذا الخطأ.
من جانبه، قال المحامي صلاح جبر في تعليقه على ما حدث مع المواطن إن المطالبة بالتعويض عن الخطأ القضائي غير واردة في الأردن، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا جرى توقيفهم لفترات طويلة، ولا يوجد في القانون ما يسعف بالمطالبة بالتعويض بخصوص الخطأ الصادر عن حكم قضائي.
وأضاف جبر أن الخطأ قد يكون صادرًا عن موظف قام بطباعة الأسماء بشكل خاطئ، ما أدى إلى صدور قرار تعميم، لافتًا إلى ضرورة توضيح ما حدث أمام المحكمة الشرعية لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا


