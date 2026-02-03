بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تعيين أمينة مرعي رئيسة تنفيذية لبيت التصدير

23 دقيقة ago
تعيين أمينة مرعي رئيسة تنفيذية لبيت التصدير

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة بيت التصدير الأردنية، تعيين أمينة مرعي رئيسا تنفيذيا للشركة، اعتبارا من الأول من شهر شباط الحالي.
وأشارت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن التعيين يأتي في إطار حرصها على تعزيز مسيرتها المؤسسية وتطوير برامجها وخدماتها ودعم تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والأولويات الاقتصادية للمملكة.
وتعد شركة بيت التصدير، شراكة بين القطاعين العام والخاص متخصصة في مجال التصدير، تأسست لغايات تنسيق أنشطة التصدير الوطنية، حيث تعد المظلة الشاملة لتنمية وتطوير وترويج الصادرات في الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:15

مصرع 27 شخصا إثر الظروف الشتوية القاسية التي تجتاح اليابان

11:10

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الشتوية 2026 الأربعاء

11:07

وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026

10:58

توقيف أردني بقضية نفقة بآلاف الدنانير رغم عدم إنجابه

10:49

عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود

10:48

أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026

10:46

كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026

10:38

تجاوزت 213 كم.. ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية في الأزرق

10:34

100 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء

10:32

طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات

10:14

أمانة عمّان تطرح عطاء لتشغيل أكثر من 3 آلاف كاميرا ذكية لرصد المرور والمخالفات

10:08

الأمن يحذر من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026