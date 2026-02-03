تعيين أمينة مرعي رئيسة تنفيذية لبيت التصدير

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة بيت التصدير الأردنية، تعيين أمينة مرعي رئيسا تنفيذيا للشركة، اعتبارا من الأول من شهر شباط الحالي.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن التعيين يأتي في إطار حرصها على تعزيز مسيرتها المؤسسية وتطوير برامجها وخدماتها ودعم تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والأولويات الاقتصادية للمملكة.

وتعد شركة بيت التصدير، شراكة بين القطاعين العام والخاص متخصصة في مجال التصدير، تأسست لغايات تنسيق أنشطة التصدير الوطنية، حيث تعد المظلة الشاملة لتنمية وتطوير وترويج الصادرات في الأردن.