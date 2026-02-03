بنك القاهرة عمان
تجاوزت 213 كم.. ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية في الأزرق

37 دقيقة ago
وطنا اليوم:ضبطت إدارة الدوريات الخارجية أمس الإثنين، مركبة تسير بسرعة 213 كم/ ساعة على طريق الأزرق.
وقال النقيب زياد الشرمان من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية إنّ سائق المركبة خالف السرعة القصوى المقررة للطريق المذكور والمحددة بـ 90 كم/ ساعة.
كما ضبطت الدوريات أمس الإثنين، سائق مركبة ديانا يدخن الأرجيلة خلال قيادته على طريق المطار.
ودعا السائقين إلى ضرورة التقيد بقانون السير وأولويات المرور.
كما الإدارات المرورية العديد من المخالفات الخطرة وخاصة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبات من قبل أشخاص غير مرخصين قانونيًا


