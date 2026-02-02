بنك القاهرة عمان
ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار

59 دقيقة ago
ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار

وطنا اليوم:ضبطت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الإثنين، سائق مركبة كان يقوم بتدخين الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار.
وقالت صفحة إدارة الدوريات إن ذلك يشكل مخالفة صريحة لقواعد السلامة المرورية ويعرض المستخدمين للخطر.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتحرير مخالفة لعدم الالتزام باحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين


