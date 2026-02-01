ضبط اعتداءات على مصادر المياه في عجلون والرمثا وعمان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية، عن ضبط عدد من الاعتداءات على مصادر المياه في محافظات عجلون والرمثا والعاصمة عمّان، ضمن حملتها المستمرة لحماية الموارد المائية.

ففي محافظة عجلون/منطقة عين البيضا، وبناءً على معلومات وردت إلى مجموعة الأمن الوقائي في عجلون، جرى التنسيق مع مديرية الأمن العام ومديرية الأحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية، حيث تم ضبط حفارة مخالفة أثناء حفر بئر غير قانوني. وتم ردم البئر المخالف، وحجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية، فيما يجري استكمال التحقيق تمهيدًا لتحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي لواء الرمثا، وبالتنسيق مع مركز أمن الرمثا، تم ضبط بئر مخالف، حيث أُزيل الاعتداء وردم البئر، وإعداد الضبوطات اللازمة، مع استمرار التحقيق بالإجراءات القانونية المتبعة.

كما ضبطت الجهات المختصة في العاصمة عمّان، وبالتعاون مع شركة “مياهنا” ومركز أمن المهاجرين، اعتداءً على المياه من قبل عمارة سكنية في منطقة نزال/الذراع الشمالي، حيث جرى إعداد الضبط بحق المخالفين.

وثمّنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام، مؤكدةً استمرار حملتها لرصد وإزالة أي اعتداءات على مصادر المياه، حفاظًا على الأمن المائي الوطني