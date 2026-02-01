ارتفاع مساحة المحميات الطبيعية بنسبة 2.3% خلال العشر سنوات الأخيرة

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها حول إحصاءات الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي والغابات في المملكة2024 ، وأشارت النتائج إلى ارتفاع عدد المحميات الطبيعية البرية القائمة خلال العشر سنوات الأخيرة.

حيث بلغت مساحتها 4,767 كم²، إضافةً إلى المحمية البحرية، بارتفاع مقداره 2.3% خلال العشر سنوات الأخيرة، وبالتالي أصبحت نسبة حماية الأنظمة البيئية في المملكة 5.4%، في حين حدد الإتحاد الدولي لصون الطبيعة أن النسبة الممثلة لحماية الأنظمة البيئية يجب أن لا تقل عن 17% من المساحة الإجمالية للدولة بالنسبة للأنظمة البرية، و10% بالنسبة للأنظمة البحرية.

كما بينت النشرة أن مساحة الأراضي الحرجية في المملكة 1,070 كم²، أي ما نسبته 1.2% من مساحة المملكة، حيث جاءت محافظة البلقاء بالمرتبة الأولى من حيث المساحة الحرجية بمساحة بلغت 164كم²، تلتها محافظتي اربد وعجلون بمساحة 145كم²، 139كم²على التوالي.

أما على صعيد الحرائق في المناطق الحرجية، أظهرت النشرة أن عدد الحرائق في العام 2024 بلغ 55 حريقاً تضرر فيها 4,168 شجرة، 38% منها محروقا” كليا” في حين بلغت المساحة المتضررة 6,132 دونم. حيث تعتبر الحرائق أهم وأخطر المشاكل التي تتعرض لها المناطق الحرجية، حيث أنها تتسبب في فقدان الموائل الطبيعية ويترتب عليه تدمير للغطاء النباتي وزيادة فرص إنجراف التربة، ويوضح الشكل 2 أعداد الحرائق، والشكل 3 عدد الأشجار والمساحة المتضررة جراء الحرائق خلال الأعوام 2014-2024.

وعلى صعيد إنتاج الحطب، أشارت النشرة إلى أن إجمالي كمية انتاج الحطب في المملكة في 2024 بلغت 5,060 طناً، في حين أن المملكة لا تعد دولة منتجة للحطب، وتعتمد على الإستيراد لتلبية احتياجاتها من الأخشاب، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من الأخشاب 156 مليون دينار في العام 2024 بزيادة 1.1% عن السنوات العشرة الأخيرة.

ويذكر أن مصدر البيانات حول المحميات الطبيعية هوالجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإحصاءات الحراج والغابات هو مديرية الحراج في وزارة الزراعة، بينما إحصاءات التجارة الخارجية الواردة في هذا التقرير تعتمد على بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

كما أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بتحديث وتنظيم نشرة احصاءات البيئة بشكل سنوي وفق دليل الأمم المتحدة للإحصاءات البيئية، ومن كافة المصادر المتاحة للإحصاءات البيئية، سواء كانت السجلات الإدارية أو الدراسات والمسوح الميدانية او أنظمة الرصد والمتابعة وغيرها من المصادر