وزير السياحة والأثار يلتقي ممثلي القطاع السياحي في العقبة

وطنا اليوم -امين المعايطه

التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، الجمعة، ممثلي القطاع السياحي في مدينة العقبة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية والمستثمرين في القطاع.

وأكد الدكتور حجازين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع، والوقوف على احتياجاتهم وتحدياتهم، بما يسهم في صياغة حلول عملية تسهم في تعزيز مكانة القطاع السياحي ودوره الاقتصادي، وضمان استدامة عمله بكفاءة ومرونة.

وأشار، إلى أهمية تنويع الأسواق السياحية والمنتجات المقدمة، والعمل على الترويج للأردن كوجهة سياحية متكاملة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على إعداد برنامج زمني واضح لتنفيذ هذا التوجه، من خلال وضع تصور مشترك مع مختلف الجهات المعنية، يفضي إلى برنامج عمل متكامل يعزز من تنافسية القطاع.

وبين الدكتور حجازين، أن الزيارات الميدانية التي شملت مناطق الجنوب، لا سيما سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا، تأتي ضمن مسارين متوازيين، أولهما التحضير لإطلاق التوجه الملكي الخاص بمنطقة المثلث الذهبي، بما يضمن إخراج منتج سياحي متكامل إلى حيز التنفيذ، في وقت باتت فيه الحاجة ملحة لإبرازه كأحد الخيارات الاستراتيجية الداعمة للقطاع.

وأكد، أهمية تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية، ممثلة بوزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة وسلطة إقليم البترا، إلى جانب الشركاء في القطاع السياحي، بما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات، والبناء على الفرص المتاحة للنهوض بالقطاع.

وتناول الدكتور حجازين، خلال اللقاء آخر المستجدات المرتبطة بمنصة “أهلاً بالأردن”، مستعرضاً دورها المرتقب في المرحلة المقبلة كأداة فاعلة لدعم جهود الترويج السياحي واستقطاب الزوار، بما يسهم في تنشيط القطاع وتعزيز حضور الأردن على الخارطة السياحية إقليمياً ودولياً.

من جهته، أكد المجالي حرص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم إقامة مشاريع سياحية نوعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

واشار، إلى أن الحملات الترويجية الأخيرة أسهمت في رفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط الحركة السياحية في العقبة، لافتاً الى استمرار العمل بالشراكة مع مختلف الجهات لتعزيز أداء القطاع.

واستمع الوزير والحضور إلى مداخلات ومقترحات ممثلي القطاع السياحي، التي ركزت على أهمية تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة داعمة لاستقرار القطاع وتوسعه.

وبين الحضور، أهمية تكامل الجهود الرسمية والخاصة، ووضع برنامج عمل مشترك وخارطة طريق واضحة، تسهم في تطوير القطاع السياحي في العقبة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية إقليمية وعالمية مستدامة.