ترمب : اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ان إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى وان اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل.

وقال الرئيس الأمريكي

انتهينا من معظم النقاط الرئيسية مع إيران وسيتم الأمر بسرعة كبيرة.

لم نقرر بعد من سيقود وفدنا في المحادثات لتوقيع الاتفاق.

إيران لن تتلقى أي أموال مجمدة من أمريكا.

الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى التوصل إلى اتفاق مع إيران

سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

من المرجح إجراء مزيد من المحادثات مطلع الأسبوع بشأن اتفاق مع إيران

ربما أتوجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق لكنني لم أتخذ القرار بعد