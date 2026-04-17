بنك القاهرة عمان
نائب عام عمَّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قرَّر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالإساءة للعلم الأردني من قبل فتاة عبر مقطع فيديو متداول.
وأضاف، أنَّ حظر النشر يشمل كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي والتقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو التأثير في سير العدالة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.
وبين، أنَّ منع النشر يشمل منع تداول أو إعادة نشر صور أو فيديوهات أو معلومات تتعلق بالقضية أو بهوية الفتاة الظاهرة في الفيديو موضوع التحقيق، مع الإشارة إلى أن هذا الحظر يشمل كافة ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حظر النشر وتداوله.


24 ساعة
22:15

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الفريحات

21:39

وزير السياحة والأثار يلتقي ممثلي القطاع السياحي في العقبة

20:49

الإدارة المحلية تحذر من أمطار رعدية وغبار في المناطق الشرقية والجنوبية

20:35

السعود يقيم مأدبة غداء بمناسبة حصول ابنه الدكتور عمار على درجة الدكتوراه في فيزياء النانو من جمهورية التشيك

20:25

تساقط البَرَد بأحجام مدمرة يُلحق أضراراً جسيمة في درعا

20:08

ترامب: أميركا تحظر على إسرائيل قصف لبنان بعد الآن

19:57

البيت الأبيض يحقق في اختفاء 10 علماء مرتبطين بأسرار نووية

19:51

حركة سياحية نشطة في عجلون وسط مطالب بالحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

19:46

الأمن العام يواصل تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية البيئية بالتزامن مع الموسم السياحي والتنزه

19:43

غوبلز والسيطرة على العقول

19:14

ترمب : اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل

19:06

وزير الخارجية يشارك باجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

وفيات
وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026