البيت الأبيض يحقق في اختفاء 10 علماء مرتبطين بأسرار نووية

وطنا اليوم:تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح تحقيق في سلسلة من حالات الاختفاء والوفاة الغامضة لعلماء وخبراء أميركيين مرتبطين بأبحاث متقدمة، في تطور يرفع القضية من دائرة التكهنات إلى مستوى الاهتمام الرسمي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنها ستتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من هذه الوقائع، مؤكدة أنه “إذا كان ذلك صحيحا، فهو أمر يستحق التحقيق”.

وبحسب تقرير لمجلة نيوزويك، تم تسجيل نحو 10 حالات لعلماء أميركيين اختفوا أو توفوا منذ منتصف 2024، وجميعهم على صلة بأبحاث حساسة في مجالات مثل الطاقة النووية أو الفضاء.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه التطورات بأنها “أمر خطير للغاية”، معربا عن أمله في أن تكون الحالات مجرد مصادفة، لكنه أشار إلى أن الإدارة ستبحثها خلال الفترة المقبلة.

ومن بين الحالات، اختفاء اللواء المتقاعد في سلاح الجو ويليام نيل ماكاسلاند في فبراير 2026 بولاية نيو مكسيكو، حيث عثر على متعلقاته الشخصية داخل منزله، بينما وجدت قطعة من ملابسه على مسافة من مكان سكنه.

كما اختفت المهندسة في مجال الطيران مونيكا ريزا في يونيو 2025 أثناء رحلة مشي في ولاية كاليفورنيا، وكانت قد عملت سابقا في مشروع حكومي مرتبط بمواد الصواريخ.

وتشمل القائمة أيضا عددا من الباحثين في مؤسسات علمية بارزة، بينهم علماء في وكالة “ناسا” ومختبرات لوس ألاموس، بعضهم توفي في ظروف وصفت بأنها غير اعتيادية.

ورغم انتشار نظريات تربط هذه الحوادث بالتجسس أو حتى بظواهر غير تقليدية، لم تؤكد السلطات الأميركية وجود أي رابط رسمي بين الحالات حتى الآن.

وقال مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن التفسير “الأقرب للمنطق” قد يكون مرتبطا بأنشطة تجسس حديثة، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا غالبا ما تبقى سرية في حال التحقيق فيها.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، تشمل قائمة العلماء والموظفين الحكوميين الذين اختفوا أو ماتوا خلال العامين الماضيين:

اللواء المتقاعد نيل مكاسلاند، الذي اختفى في 27 فبراير الماضي، وعثرت السلطات على هاتفه ونظارته في منزله بينما فقدت حذاء المشي ومحفظته ومسدسه.

مونيكا ريزا، مهندسة الطيران التي اختفت أثناء التنزه في غابة أنجيليس الوطنية في يونيو 2025، بعد أن أشار صديقها الذي كان يتقدمها أنها اختفت فجأة.

ستيفن جارسيا، المقاول الحكومي الذي اختفى في أغسطس 2025 بعد مغادرته منزله حاملا مسدسا، وترك هاتفه ومحفظته وسيارته.

كارل غريلمير، عالم الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا للتقنية، الذي أطلق عليه النار وقتل أمام منزله في فبراير الماضي، وألقي القبض على مشتبه به.

نونو لوريرو، عالم الفيزياء في معهد ماساتشوستس، الذي أطلق عليه النار في منزله، وربطت السلطات مقتله بمشتبه به انتحر لاحقا.

فرانك مايوالد، المهندس في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، الذي توفي في يوليو 2024 دون الكشف عن سبب الوفاة.

ميليسا كاسياس، الموظفة الإدارية في مختبر لوس ألاموس، التي اختفت في يونيو 2025، وعثرت عائلتها على سيارتها وهواتفها بعد إعادة ضبطها.

أنتوني تشافيز، الموظف المتقاعد في مختبر لوس ألاموس، الذي شوهد آخر مرة في منزله في مايو 2025.

جايسون توماس، المدير المشارك في شركة نوفارتيس، الذي عثر على جثته في بحيرة بعد ثلاثة أشهر من اختفائه.