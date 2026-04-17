الأمن العام يواصل تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية البيئية بالتزامن مع الموسم السياحي والتنزه

39 دقيقة ago
وطنا اليوم:تواصل مديرية الأمن العام ممثلة بالادارة الملكية لحماية البيئة وباقي الوحدات الميدانية تنفيذ حملات بيئية رقابية وتوعوية في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية والغابات والشواطىء في مختلف محافظات المملكة.
وتاتي الحملات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ على جمالية ونظافة المواقع الطبيعية والسياحية وانفاذ القوانين البيئية ونشر الوعي البيئي، وبالتزامن مع بدء الموسم السياحي وموسم التنزه.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الحملات مستمرة وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة البيئة، سواءً من خلال البرامج والحملات التوعوية، أو عبر تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية وتعزيز اجراءات انفاذ القانون بحق المخالفين، وبما يسهم في تحقيق الردع و الحد من الظواهر البيئية السلبية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الحضاري للمملكة وحماية البيئة الاردنية واستدامتها للاجيال القادمة.


20:25

تساقط البَرَد بأحجام مدمرة يُلحق أضراراً جسيمة في درعا

20:08

ترامب: أميركا تحظر على إسرائيل قصف لبنان بعد الآن

19:57

البيت الأبيض يحقق في اختفاء 10 علماء مرتبطين بأسرار نووية

19:51

حركة سياحية نشطة في عجلون وسط مطالب بالحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

19:43

غوبلز والسيطرة على العقول

19:14

ترمب : اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل

19:06

وزير الخارجية يشارك باجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

18:51

رئيس الديوان الملكي يلتقي نخبة وطنية تمثل مختلف المحافظات والقطاعات احتفالا بيوم العلم

16:54

إسرائيل تعلن انتهاء حالة الطوارىء

16:48

ترمب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل لكن الحصار على إيران سيستمر

16:09

توقيف السيدة التي أساءت ليوم العلم في مركز إصلاح وتأهيل النساء

16:00

إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل في الأيام المتبقية من الهدنة

وفيات
وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026