الإدارة المحلية تحذر من أمطار رعدية وغبار في المناطق الشرقية والجنوبية

الإدارة المحلية تحذر من أمطار رعدية وغبار في المناطق الشرقية والجنوبية

وطنا اليوم:حذرت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الجمعة، من تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع هطولات مطرية قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية، إضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار، حيث تتأثر حاليًا منطقة بلدية الرويشد وبعض مناطق البادية الشرقية بموجة غبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها عمّمت على البلديات خرائط تظهر المناطق ذات الخطورة المرتفعة، والتي تتركز في عدد من مناطق بلديات البادية الشرقية والجنوبية، من بينها: الرويشد، الصفاوي، الأزرق، بني هاشم، دير الكهف، أم القطين، الكفيتة، صبحة، الدفيانة، الصالحية، نايفة، وحوض الديسي جنوب المملكة. إذ يُتوقع أن تشهد هذه المناطق أمطارًا رعدية غزيرة ومستوى خطورة مرتفع. ووجهت رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومديري الشؤون البلدية، إلى متابعة هذه المواقع ميدانيًا.
وأشارت إلى أن باقي مناطق المملكة ستشهد مستوى خطورة يتراوح بين المتوسط والمنخفض، مبينة أنه جرى تحديث قائمة المواقع الحرجة وفقًا للمعطيات الجوية.
وبحسب تقارير دائرة الأرصاد الجوية، ونظام الانذار المبكر، يُتوقع أن تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شرق المملكة، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما في مناطق البادية، فضلا ًعن احتمالية حدوث عواصف رعدية وانزلاق على الطرق التي تشهد هطولًا مطريًا.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.


24 ساعة
22:15

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الفريحات

21:39

وزير السياحة والأثار يلتقي ممثلي القطاع السياحي في العقبة

20:35

السعود يقيم مأدبة غداء بمناسبة حصول ابنه الدكتور عمار على درجة الدكتوراه في فيزياء النانو من جمهورية التشيك

20:31

نائب عام عمَّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم

20:25

تساقط البَرَد بأحجام مدمرة يُلحق أضراراً جسيمة في درعا

20:08

ترامب: أميركا تحظر على إسرائيل قصف لبنان بعد الآن

19:57

البيت الأبيض يحقق في اختفاء 10 علماء مرتبطين بأسرار نووية

19:51

حركة سياحية نشطة في عجلون وسط مطالب بالحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

19:46

الأمن العام يواصل تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية البيئية بالتزامن مع الموسم السياحي والتنزه

19:43

غوبلز والسيطرة على العقول

19:14

ترمب : اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل

19:06

وزير الخارجية يشارك باجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

وفيات
وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026