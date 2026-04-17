بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

3 ساعات ago
السعود يقيم مأدبة غداء بمناسبة حصول ابنه الدكتور عمار على درجة الدكتوراه في فيزياء النانو من جمهورية التشيك

وطنا اليوم – أقام  سعادة المهندس عوض أحمد السعود (أبو أحمد)، اليوم الجمعة في منزله بمادبا، مأدبة غداء احتفالًا بعودة نجله الدكتور عمار من جمهورية التشيك، بعد حصوله على درجة الدكتوراه في فيزياء النانو من جامعة برنو للعلوم والتكنولوجيا بالتشيك.
وحضر المناسبة نخبة من أساتذة الفيزياء في الجامعات الأردنية، من بينهم: الأستاذ الدكتور مروان الموسى (رئيس جامعة مؤتة السابق ورئيس جمعية الفيزياء الأردنية وعضو هيئة تدريس في جامعة جدارا)، والأستاذ الدكتور محمد العمري (رئيس مركز النانو في جامعة العلوم والتكنولوجيا)، والأستاذ الدكتور ياسين السعود من جامعة آل البيت، والدكتور محمد السعود (عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية)، والدكتور أحمد الأسعد من جامعة العقبة الطبية الخاصة، والدكتور محمود السعود من الجامعة الأردنية، والدكتور جمعة السعود مدير إدارة الاشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد اللحام من الأكاديمية التشيكية للتكنولوجيا، والدكتور مؤيد سعيفان من جامعة البتراء، والدكتور حسام السعود من جامعة جدارا، والدكتور خالد البريزات، والدكتور يزن الشعراء، والدكتور علي العجوري من كادر وزارة التربية والتعليم.
كما حضر من الجامعة الهاشمية كل من الأستاذ الدكتور مفيد المغربي (نائب عميد كلية العلوم)، والدكتور عادل شاهين (رئيس قسم الفيزياء)، ومن تركيا الدكتورة رزان العبادي إلى جانب جمع غفير من الأصدقاء والأحبة.
يشار إلى أن الدكتور عمار السعود يتمتع بنشاطات بحثية في عدة مجالات علمية، من أبرزها المواد المركبة، وبطاريات الحالة الصلبة، والحساسات. كما يرتبط بعدد من التعاونات الدولية مع مؤسسات علمية في دول مثل ألمانيا وصربيا وكندا وبلجيكا والولايات المتحدة ،وباحث في قسم الفيزياء بجامعة برنو للعلوم والتكنولوجيا بالتشيك ، وقد شارك في العديد من المشاريع العلمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
