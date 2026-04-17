بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

18 دقيقة ago
ترامب: أميركا تحظر على إسرائيل قصف لبنان بعد الآن

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل “لن تقصف لبنان بعد الآن”، مؤكدا أن ذلك يأتي بقرار أميركي مباشر.
وأضاف ترامب، يوم الجمعة، أن إسرائيل “ممنوعة من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة”، في إشارة إلى ترتيبات جديدة تتعلق بالوضع في لبنان.
وأوضح أن هذا التوجه لا يرتبط بأي اتفاق مع إيران، قائلا إن “الصفقة مع إيران لا تتعلق بأي حال من الأحوال بلبنان”، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل بشكل منفصل مع لبنان “للتعامل مع وضع حزب الله بالطريقة المناسبة”.
كما أكد أن أي اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي “لن يتضمن تبادل أموال”، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتولى التعامل مع مخرجات العمليات المرتبطة بهذا الملف.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أن مضيق هرمز بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيا مع التهدئة في لبنان، فيما سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الترحيب بهذه الخطوة.
وأوضح عراقجي، في منشور على منصة “إكس”، أن مرور السفن عبر المضيق سيتم عبر المسار المنسق الذي أعلنته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، دون تحديد مهلة زمنية لذلك.
ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، في حين بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة ولمد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
