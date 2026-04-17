تساقط البَرَد بأحجام مدمرة يُلحق أضراراً جسيمة في درعا

وطنا اليوم:بالتزامن مع تأثر المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة، وردت صور ومشاهد تُفيد بتساقط حبات البَرَد بأحجام كبيرة ومدمرة في محافظة درعا جنوب سوريا، نتيجة تأثير السحب الرعدية القوية التي عبرت المنطقة خلال الساعات الماضية.

وترافقت الحالة الجوية مع هطولات غزيرة محلياً وتساقط كثيف للبَرَد خلال فترة زمنية قصيرة، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة في عدد من المناطق، شملت أضراراً في المركبات وممتلكات عامة وخاصة.

كما أشارت المعلومات الواردة إلى تضرر عدد من الألواح الشمسية بفعل شدة تساقط البَرَد وقوة العاصفة الرعدية.

ونسأل الله السلامة للجميع، وأن تمر الأحوال الجوية القادمة بأقل الأضرار الممكنة.