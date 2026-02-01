بنك القاهرة عمان
ضريبة مبيعات الـ 16% على الطرود البريدية تدخل حيز التنفيذ

وطنا اليوم:دخل حيز التنفيذ اليوم الاحد قرار الحكومة المقرر منذ شهر تشرين ثاني 2025 بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية القادمة من الخارج والتي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار.
ووفق الحكومة فإن القرار يهدف إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.
وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني 2025 الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار


