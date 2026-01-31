الامين العام لمجمع النقابات المهنية وأعضاء اللجنة التنفيذية ومديرعام وموظفي المجمع يهنئون جلالة الملك الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم – يتقدم الامين العام لمجمع النقابات المهنية المحامي خلدون النسور وأعضاء اللجنة التنفيذية ومديرعام وموظفي المجمع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بأصدق التهاني وأخلص الامنيات بمناسبة عيد ميلاده الميمون، مقدرين سعي جلالته ومنذ اللحظات الاولى لتوليه سلطاته الدستورية النهوض بالاردن ورفعة شأن اردننا الغالي ، ليغدو بلدا محوريا على مستوى العالم.

ونتضرع الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافيه.

كل عام وقائدنا بالف خير