بنك القاهرة عمان
احتفالية وطنية مهيبة في كراون بلازا عمّان احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك

3 ساعات ago
وطنا اليوم _

أقام فندق كراون بلازا عمّان، المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، احتفالية وطنية مهيبة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وذلك بتوجيهات مباشرة من المدير الإقليمي لمجموعة فنادق IHG في الأردن ولبنان، السيد نايف زريقات، في مشهد عكس عمق الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.

وتخللت الاحتفالية لحظات تكريم لافتة للموظفين والمدراء تقديرا لما حققوه من إنجازات نوعية خلال العام الماضي، حيث جرى توزيع جوائز تحفيزية متعددة هدفت إلى تعزيز ثقافة التقدير، وترسيخ روح الإيجابية، وتحفيز الفريق على مواصلة التميز خلال العام الحالي.

وألقى السيد نايف زريقات كلمة أكد خلالها اعتزازه بكوادر الفندق، مشيدا بالتزامهم المهني وروح الفريق الواحد، ومثمنا دورهم المحوري في تحقيق النجاحات المتواصلة، وتعزيز مكانة فندق كراون بلازا عمّان ضمن خارطة الضيافة الراقية.

وتخلل الحفل فقرات وطنية مميزة شملت الأهازيج والأغاني الوطنية، وسط أجواء احتفالية صادقة، كما جرى تنفيذ ديكورات خاصة مستوحاة من التراث الأردني الأصيل، جسدت الهوية الوطنية، واحتفاء بمولد القائد المفدى.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدا على التزام فندق كراون بلازا عمّان بدوره الوطني والمجتمعي، وترسيخ القيم المؤسسية القائمة على الانتماء، والتقدير، والعمل بروح واحدة، بما ينسجم مع رؤية الفندق ونهج مجموعة IHG في دعم الإنسان قبل المكان.


