البكار : الفرع الإنتاجي لـ مدينة إيزو في بني كنانة سيوفر 250 فرصة عمل

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:قال وزير العمل خالد البكار، إن الاتفاقية مع شركة مدينة إيزو التعليمية والتقنية، تأتي متابعة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة إربد في العشرين من كانون الثاني.
ووقعت وزارة العمل، الخميس، اتفاقية مع شركة مدينة إيزو التعليمية والتقنية وبلدية اليرموك، لإنشاء فرع إنتاجي للشركة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية.
وأوضح البكار، في تصريح الجمعة، أن إنشاء هذه المصانع يأتي في سياق مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقها جلالة الملك عام 2008، والهادفة إلى إقامة فروع للمصانع والشركات في المناطق المستهدفة في المحافظات، لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأردنيين، لا سيما في المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتجمعات الصناعية.
وبيّن أن المصنع الجديد يعد الثاني للشركة، المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات الذكية، وسيقام على أرض مستأجرة من بلدية اليرموك بمساحة 6 دونمات، وبمساحة بناء تبلغ 4000 متر مربع، وسيوفر 250 فرصة عمل.
وأضاف أن الفرع الأول للشركة أقيم في منطقة الفحيص ضمن المبادرات الملكية، وأوشكت الأعمال فيه على الانتهاء، حيث سيوفر ما يزيد على 200 فرصة عمل.
وأكد البكار أن الفروع الإنتاجية تمثل أداة عملية لربط سياسات التشغيل باحتياجات المجتمعات المحلية، وتسهم في خلق فرص عمل قريبة من أماكن السكن، بما يساعد على رفع نسب المشاركة الاقتصادية، خصوصا بين الشباب والفتيات، ويعزز الاستقرار الوظيفي.
ولفت النظر إلى أنه سيتم توفير 17 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي عبر الفروع الإنتاجية وبرنامج التشغيل الوطني إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لتدريب الشباب.
وأشار إلى التزام وزارة العمل بتقديم الدعم التشغيلي وربط فرص العمل ببرامج التدريب والتأهيل، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في المحافظات.


