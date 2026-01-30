بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الذهب يتراجع 4% رغم اتجاهه لأقوى مكاسب شهرية منذ 1980

3 ساعات ago
الذهب يتراجع 4% رغم اتجاهه لأقوى مكاسب شهرية منذ 1980

وطنا اليوم:انخفض الذهب بأكثر من 4% الجمعة بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.
بحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9 % إلى 5183.21 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 5% في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولارا في الجلسة الماضية.
وتجاوزت مكاسب الذهب 20% حتى الآن هذا الشهر محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير كانون الثاني 1980.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 2.7% إلى 5176.40 دولارا للأوقية الجمعة.
وقال تيم ووترر كبير محللي التداول في كيه.إم.سي “لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأميركي ربما يكون أقل ميلا للتيسير النقدي وانتعاش الدولار، كل ذلك ساهم في انخفاض سعر المعدن النفيس”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم الكشف الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفا لجيروم باول.
وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في سنوات عدة، مدعوما جزئيا بقرار الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7% إلى 109.55 دولارات للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولارا في الجلسة الماضية. وكسب المعدن 56 %حتى الآن هذا الشهر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.
وخسر البلاتين 5.3% إلى 2489.31 دولارا للأوقية بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولارا يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 5.8% إلى 1890.25 دولارا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:26

أسرة مول النافورة تهنئ الملك بعيد ميلاده

11:48

موسوي يدعو إلى استفتاء عام لتغيير النظام في إيران

11:33

رئيس الوزراء يوجه بتطبيق الدفع الإلكتروني للمطالبات المالية الحكومية في 2026

11:22

سيدي حسن، والثلاثية الأخلاقية التي تمارَس ولا تُعلَن

11:19

رئيس الوزراء: كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بخير

11:14

ولي العهد مهنئا بعيد ميلاد الملك: كل عام وسيدنا بألف خير

11:09

أُسرة مستشفى الجامعة الأردنيّة تهنّئ الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

10:42

وفيات الجمعة 30-1-2026

10:35

الملكة: كل الحب اليوم وكل يوم.. كل عام وسيدنا بخير

10:28

ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الأحد

10:19

متوشحا بالكوفية.. غوارديولا يجدد دعمه لفلسطين ويهاجم الصمت العالمي

10:13

طائرة الرئيس الإيراني تقلع إلى موسكو في رحلة غير معلنة سابقًا

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026