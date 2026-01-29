المدن الصناعية تهنئ بعيد ميلاد القائد

عبيدات: جهد ملكي موصول لتعزيز مسيرة الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج الأردني

وطنا اليوم:قالت شركة المدن الصناعية الأردنية إنه وفي غمرة احتفالات الوطن بمناسبة العيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله فإن الشركة تجدد العهد والوعد بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين نحو المزيد من العطاء والإنتاج والبناء في اردننا الحبيب، فما من عام يمر الا ويشهد المزيد من التقدم والنهضة في مختلف المجالات عامة، وعلى صعيد المدن الصناعية خاصة التي اضحت صرحا اقتصاديا وطنيا تجسد شاهدا على صنيع الهاشميين وانجازات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

وهنأ المدير العام للشركة بالوكالة السيد عدي عبيدات جلالة الملك والأسرة الاردنية الواحدة على امتداد ربوع الوطن بهذه المناسبة، مبينا أنه ومنذ اليوم الاول الذي نذر فيه المغفور له الملك الحسين بن طلال جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الوطن والأمة فكان خير خلف لخير سلف وعند ظن الحسين به قائدا ملهما للاردنيين نحو مسيرة التحديث والتطوير والنماء في الاردن خادما لقضايا أمته ومدافعا عن عروبتها ومكتسباتها فحظي الاردن بإحترام المجتمع الدولي على جميع الصعد انعكست آثاره على مسيرة التحديث التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في مختلف المجالات.

وبين السيد عدي عبيدات أن اسهامات المدن الصناعية في عهد جلالة الملك تعاظمت يوما بعد يوم، فانبرت الى وضع الخطط والإستراتيجيات الرامية الى تجذير هوية الصناعة الوطنية والمنتج الاردني الذي اصبح اليوم منافسا محليا وعربيا ودوليا عبر توفير كافة مسببات نجاح العمل الاستثماري في مدنها الصناعية والتسهيل على المستثمرين في مختلف الظروف وتجاوز كافة العقبات لتشكل المدن الصناعية الاردنية الحاضن الأكبر لهذه الإستثمارات.

واشار السيد عدي عبيدات أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، بالصناعة الوطنية باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، حيث تجلّى ذلك من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة لجلالته إلى عدد من الشركات الصناعية على امتداد ربوع الوطن، في رسالة واضحة تؤكد دعم القيادة الهاشمية للصناعة الأردنية وحرصها على تمكين المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال الإنتاجية، مؤكدا أن

ما وصلت اليه المدن الصناعية وارتفاع عدد الشركات العاملة في مختلف المدن الصناعية حتى نهاية العام الماضي الى 980 شركة صناعية، بحجم استثمار إجمالي يتجاوز 3 مليارات دينار أردني، أسهمت في توفير أكثر من 62 ألف فرصة الا خير دليل على ذلك.

وأثنى السيد عدي عبيدات على الجهد الملكي الموصول لتعزيز مسيرة الإستثمار في المدن الصناعية الاردنية من خلال توجيهات سامية لمختلف الحكومات بضرورة تقديم كافة اشكال الدعم للمستثمر وهو ما تجلى واضحا في مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي اضافة الى تقديم من الحوافز الحكومية النوعية التي أقرها مجلس الوزراء لدعم مدينة الحسين الصناعية في محافظه الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية في جنوب المملكه شملت تسهيلات استثمارية وحوافز تشغيلية واسعار كهرباء استثنائيه بما يسهم في تعزيز جاذبيتهما الاستثمارية واستقطاب مشاريع صناعية جديدة للمحافظات الاقل حظاً .

وختم عبيدات بالتأكيد على أن المدن الصناعية الأردنية ستبقى ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مستلهمة نهجها من الرؤية الملكية الثاقبة التي جعلت من الصناعة الوطنية عنوانًا للمنعة الاقتصادية والاستقرار والنمو المستدام.